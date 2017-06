Toch verkeersborden bij Jan Binneslaan in Surhuisterveen

Er komen toch verkeersborden langs de Jan Binneslaan in Surhuisterveen, die aangeven dat er een fietspad naast de weg ligt. De borden maken het voor de politie mogelijk om automobilisten, die op het fietspad parkeren, aan te pakken. Nadat de weg vorig jaar opnieuw was ingericht, was de strook officieel geen fietspad. De gemeente had gedacht dat de situatie zonder regels wel duidelijk genoeg zou zijn.

Nu bleek dat automobilisten vaak op het fietspad parkeren, wat voor onveilige situaties zorgt. Plaatselijk belang is blij met de maatregel.