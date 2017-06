Wielrenner overlijdt na botsing tegen juryauto in Sneek

Bij een eenzijdig ongeluk in Sneek is maandagavond een 39-jarige wielrenner uit Bolsward omgekomen. De man was met zijn vereniging op een afgesloten terrein aan het trainen, toen hij van de baan raakte en met hoge snelheid tegen de juryauto botste. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De andere leden van de vereniging hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.