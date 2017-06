Zwaluwteller: Kolonie Esonstad blijft op sterkte

Het gaat goed met de zwaluwen in Esonstad. Vogelteller Arnold van Dam van de werkgroep 'De Zwaluw aan de balken' is begonnen met het tellen van de kolonie huiszwaluwen in het vakantiedorp.

De eerste indruk is goed. Van Dam telt al jaren de huiszwaluwen in Esonstad in Oostmahorn. De beschermde vogel is volgens hem belangrijk voor Fryslân: "De huiszwaluw is zwart-wit, maar het gekke is: Hij kleurt onze zomer", zegt Van Dam.

Aan het eind van de dag zijn er in het vakantiepark in totaal 186 nesten geteld. Dat is iets meer dan vorig jaar. Toen waren het er 183.

Stabiel

Bij een kleinere kolonie zwaluwen in Oostmahorn zijn 37 nesten geteld, één minder dan vorig jaar. Omdat de kolonie zwaluwen in Esonstad met 1,6 procent is gegroeid, concludeert Van Dan dat die stabiel blijft. Dat is goed nieuws voor Fryslân en het vakantiepark in het Lauwersmeergebied.

Poep

Drie jaar geleden was de toekomst van de zwaluwen in het vakantiepark onzeker. De leiding van het park was toen niet blij met de nesten die tegen de dakranden zijn gebouwd. Ook kreeg het park klachten van bezoekers over de poep bij de huizen. De parkleiding heeft daarom overlegd met de zwaluwwerkgroep. Om de klachten over de vogelpoep te verminderen zijn planken onder de nesten geplaatst. Zo valt de poep niet meer op de grond of tegen de muren aan.

Esonstad op plaats 2

Esonstad is de tweede plek van Fryslân met de meeste zwaluwen. Stavoren staat op nummer 1. Op de ranglijst van heel Nederland staat Stavoren op 2 en het vakantiepark op 5.