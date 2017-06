Veel interesse in zonnepark Kollum

Kollum loopt wel warm voor de plannen voor een zonnepark aan de rand van het dorp. Dat bleek maandag op een informatiebijeenkomst in Kollum. In 2018 is het de bedoeling dat zonnepark Jumaheer aan de rand van het dorp van start gaat. Het moet genoeg energie opleveren om aan 43% van de energiebehoeft van Kollum te voldoen. De directe omwonenden zijn eerder al bijgepraat en nu was de rest van het dorp aan de beurt.

De inwoners hadden niet veel kritiek op de plannen. Ze hebben nog wel veel vragen, bijvoorbeeld over de participatie die mogelijk is. Ook zijn er punten van zorg, over bijvoorbeeld broedende weidevogels dichtbij het park, de straling en mogelijke geluidsoverlast van de generatoren.

Energiebedrijf GroenLeven is blij met de opkomst van de avond. Ze zeggen dat de geluidsoverlast zal meevallen en dat er volgens de mileuregels wordt gewerkt. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan voor het zonnepark. Ook zijn de stukken nog in te zien voor de Kollummers.