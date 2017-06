Oud-hoofdredacteur Jacob Noordmans van de Leeuwarder Krant is overleden. Dat meldt de krant zelf. Noordmans werkte van 1952 tot 1989 bij de krant. In 1966 werd hij hoofdredacteur. Hij was het die Rimmer Mulder naar de krant haalde, die later ook hoofdredacteur werd en inmiddels met pension is. Na zijn pensioen is Noordmans nog een hele tijd doorgegaan met zijn eigen rubriek 'Gast op zondag'.

Noordmans is 89 jaar geworden.