Een 42-jarige man uit Grou moet zeven weken de cel in omdat hij in Leeuwarden zeven telefoonladers en een ligfiets had gestolen. Hij had de fiets gebruikt om uit Leeuwarden weer naar huis te rijden, toen hij daar de laatste trein had gemist.

De telefoonladers heeft hij gestolen bij de Xenox. Hij wilde ze verkopen. De man is geen onbekende van de politie. Hij heeft een strafblad van zestien kantjes.