Buren camping De Veenhoop oneens met bestemmingsplan

De buren van camping en jachthaven De Veenhoop zijn het oneens met het bestemmingsplan van de gemeente Smallingerland voor het recreatiepark. De eigenaar van de camping wil achttien luxe recreatiewoningen neerzetten op het terrein, maar de buren hebben daar bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State. Ze zijn bang voor overlast van parkerende auto's.

In de plannen komt het huis van de buren straks tussen twee parkeerterreinen te liggen. Volgens de regels moet een parkeerplaats minstens tien meter van een huis liggen. De buren zeggen dat het in dit geval minder is, maar volgens de campingbaas en de gemeente Smallingerland is het meer dan tien meter.

Als de campingeigenaar geen toestemming krijgt voor de bouw van de recreatiewoningen, dan wil hij tientallen chalets op het terrein zetten. Daar zou hij geen speciale vergunning voor nodig hebben.

De Raad van State doet binnen zes of twaalf weken uitspraak.