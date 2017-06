Bijna alle essen van Staatsbosbeheer in Fryslân zijn getroffen door de essentaksterfte. Dat is een erg agressieve schimmelziekte. De verwachting is dat negen van de tien essen het niet zullen overleven. In de Friese bossen staan veel essen. Door de ziekte kunnen ze gemakkelijk omvallen.

Staatsbosbeheer haalt de ziekte bomen zoveel mogelijk weg. Daardoor vallen er gaten in de bossen. Die moeten op een natuurlijke manier weer dichtgroeien, of er komt jonge aanplant, zegt Staatsbosbeheer..