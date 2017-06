De blazers van de Putkapel uit Sneek zijn op het moment te horen in een online reclamecampagne van de FIFA Confederationscup. Die wordt in Rusland gespeeld en de kampioenen uit alle continenten doen daaraan mee.

Op de Facebookpagina Copa90 zijn video's te zien van de landen die meedoen en de fans. En in die video's is het nummer 'Freed from desire' van de Putkapel verwerkt. Een buitenlands reclamebureau heeft dat met de Putkapel geregeld.