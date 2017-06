Enige lift Sikkemahûs defect door stroomuitval

De storing in de enige lift in woonzorgcentrum het Sikkemahûs in De Westereen wordt niet veroorzaakt door blikseminslag, zoals woningbouwcorporatie Accolade eerder bekendmaakte. Stroomuitval is de oorzaak, zegt Accolade nu. De bewoners die in een rolstoel zitten of die slecht ter been zijn, kunnen nu geen kant meer op. De politie gaat hen helpen in noodgevallen, zo heeft de politie laten weten aan een bewoner die zijn zorgen uitsprak over de situatie.

De defecte lift wordt dinsdagmiddag gerepareerd. Eerder is niet mogelijk, omdat een ontbrekend onderdeel moet worden besteld. Totdat dat er is, kunnen de bewoners gebruik maken van een traplift die Accolade maandag installeert.