Elske DeWall duikt studio in voor Nederlandstalige muziek

Na het succes van The Passion zal zangeres Elske DeWall meer Nederlandstalige nummers opnemen. Maandagavond duikt ze de studio in om twee liedjes in het Nederlands op te nemen. Het gaat om twee covers, maar welke, dat wil de artiest uit Feanwâlden nog even geheimhouden. De zangeres heeft op het moment veel succes met het nummer 'Heb het leven lief' uit The Passion.

"Hij klinkt als een cd!"

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond stond DeWall in de Ziggo Dome in Amsterdam om te zingen met Marco Borsato. Bij de twee concerten zijn 34.000 mensen geweest. Het was een feestje omdat de concertzaal vijf jaar bestaat. Elske DeWall was een van de vrienden van Borsato die was uitgenodigd om mee te doen.

DeWall was erg onder de indruk van de zangkunsten van Marco Borsato. "Hij zong zo constant. Hij klinkt als een cd!, zei DeWall maandag in het programma De Middei fan Fryslân. Marco Borsato was ook erg te spreken over DeWall.

Jurk

De jurk die DeWall aan had tijdens het optreden, heeft ze vrijdagochtend voorafgaand aan het concert nog gekocht. DeWall: "Ik had al een jurkje, maar ik dacht: 'Het moet meer. Het moet groots.' Dus we zijn de stad in gegaan en hebben een nieuwe jurk gekocht en die zat als gegoten!"