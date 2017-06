Voorwaardelijke werkstraf voor mishandeling om koude patat

Een Amsterdammer moest maandag voor de rechter verschijnen voor een mishandeling in een snackbar aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. De man had patat met sambal besteld, maar vond dat de patat koud was. Hij werd kwaad en kreeg ruzie met een medewerker van de snackbar. Die haalde de portier erbij. Bij de daaropvolgende worsteling tilde de verdachte de portier bij zijn benen op en gooide hem hard tegen de grond.

De rechter legde een voorwaardelijke werkstraf. De straf valt licht uit omdat de portier ook nogal grof te werk was gegaan. De Amsterdammer liep daarbij een kapotte kies op.