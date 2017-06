Werkstraf en rijverbod voor het inrijden op treinreizigers

Een 31-jarige man uit Akkrum heeft een werkstraf van 150 uur gekregen voor het inrijden op wachtende treinreizigers op het station van Akkrum. Daarnaast heeft hij een rijverbod van negen maanden gekregen. De rechter oordeelde dat de man schuldig is aan het pogen tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Wegspringen

De man reed op 28 augustus vorig jaar in op de groep wachtende treinreizigers. Ze stonden bij het station te wachten op vervangend vervoer, omdat de trein vanwege werkzaamheden niet verder ging dan Akkrum. De Akkrumer scheerde met zijn auto vier keer met hoge snelheid langs de groep. De reizigers moesten wegspringen om niet overreden te worden. Er raakte niemand gewond.

Wraak

De man meldde zich later op het politiebureau na een oproep van de politie. Hij had drugs gebruikt. Ook zei de man dat hij door iemand uit de groep was uitgescholden en hij wilde de groep daarna bang maken als wraak.