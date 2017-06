Westerener van 87 anderhalf uur vast in lift van zorgcentrum

Bewoners van woonzorgcentrum het Sikkemahûs in De Westereen maken grote zorgen over de kapotte lift in het gebouw. De lift ging zondag stuk. Een bewoner van 87 jaar zat vast en moest wachten op een monteur die uit Hoogeveen moest komen. Nadat de man was bevrijd, kregen de bewoners te horen dat de lift niet eerder dan dinsdag wordt gerepareerd. En dat is gevaarlijk, omdat sommige bewoners zonder de lift het gebouw niet uit kunnen.

Storing

Volgens woningbouwcorporatie Accolade kwam de storing door de bliksem. Daardoor raakte niet alleen de lift, maar ook de elektrische deuren en de verlichting van slag. De verzorgers konden de verlichting en de deuren zelf op gang krijgen. Voor de lift moest een monteur worden ingeschakeld. Die kreeg de 87-jarige bewoner er na anderhalf uur uit.

Voor de lift moet nu een onderdeel worden besteld dat niet eerder dan dinsdag kan worden geleverd. Volgens een woordvoerder zijn twee medewerkers van Accolade in het gebouw om te bekijken wat de problemen precies zijn en welke oplossingen kunnen worden bedacht.