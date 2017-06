"Provincie moet nog miljoenen steken in de Centrale As"

De provincie moet nog met 5,5 miljoen euro voor het Centrale As-project over de brug komen, om de eigen toezeggingen na te komen. Dat zeggen de directeuren van vier Friese landschapsorganisaties. Concreet gaat het om It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieufederatie en de Noardlike Fryske Wâlden.

De 5,5 miljoen euro is het bedrag dat de provincie toegezegd heeft voor de zogenaamde 'plus' in het project. Daarbij kun je denken aan zaken als verbeteringen voor de landbouw, de verkeersveiligheid, de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Nu de weg er ligt, moet ook die 'plus' komen, zeggen de vier organisaties maandag in een open brief. Provinciale Staten praat er woensdag over.