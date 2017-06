Joop Atsma aangesteld als nieuwe ambassadeur Dairy Valley

Politicus Joop Atsma is maandagmorgen aangesteld als de nieuwe ambassadeur van Dairy Valley. Dat gebeurde onder het toeziend oog van het boegbeeld van de Friese zuivel, Us Mem in Leeuwarden. Atsma wordt ambassadeur vanwege zijn netwerken in de politiek. Zijn taak zal zijn om op te komen voor de belangen van de zuivelsector in Fryslân.

In Dairy Valley komen diverse initiatieven en partijen in de agrarische en zuivelsector bijelkaar, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en niet in de laatste plaats het onderwijs. Fryslân is koploper in de wereld, als het gaat om nieuwe impulsen in de zuivel. Onze provincie is een belangrijke zuivelproducent en dat moet met innovatie en duurzaamheid ook in de toekomst zo blijven, vindt Dairy Valley.