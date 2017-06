De Streekboer begint familie om lokale boeren te helpen

De Streekboer heeft maandagmorgen de Streekboer Familie gelanceerd. De Friese organisatie is het er niet mee eens dat elke dag boeren moeten stoppen met hun bedrijf als gevolg van de intensivering en grootschaligheid van de landbouw. De macht moet terug bij de boeren en de consument, zegt De Streekboer en door uitbreiding van het netwerk wil het kleinschalige boeren helpen een bestaan op te bouwen.

Via de organisatie kunnen mensen eten kopen van lokale boeren. Er worden nu 1500 mensen gezocht die deel willen uitmaken van de familie, om boeren een inkomen te bezorgen. Boerenbedrijf 'Buurvrouw Durkje' in Vegelinsoord is het eerste project dat moet groeien, van 9 naar 21 koeien, zodat het gezin er van kan leven. Het bedrijf maakt kaasproducten en levert onder andere aan de gemeente Súdwest-Fryslân.