Blauwhuis krijgt voorlopig geen zendmast in het dorp. KPN wil de opstelpunten in de gemeente Súdwest-Fryslân opnieuw bekijken. Daarmee is de plaatsing van de veertig meter hoge zendmast midden in het dorp op de lange baan geschoven.

De werkgroep Antenne Blauwhuis is erg blij met het besluit van KPN. De afgelopen maanden heeft de werkgroep zich, met hulp van Zendmast Anders uit Heeg en de lokale politiek hard ingezet om plaatsing van de zendmast tegen te gaan.