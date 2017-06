Overval op snackbar Oudeschoot in Opsporing Verzocht

De overval op een snackbar aan de Archimedesweg op 3 mei in Oudeschoot is dinsdagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Een getinte jongen van tussen de 16 en 20 jaar bedreigde de medewerkers met een mes. Er ontstond een worsteling tussen de eigenaar en de overvaller, waarbij de overvaller klappen kreeg met een frituurmand. Hij ging er daarna vandoor in de richting van de Benzweg.

De politie heeft nog naar hem gezocht, maar dat leverde niets op. Met behulp van beelden van de overval die in de uitzending zijn te zien, hoopt de politie dat nieuwe getuigen zich melden.