Lieuwe Westra zit weer op de fiets, als amateur

Oud-profwielrenner Lieuwe Westra heeft zijn eerste wedstrijd bij de amateurs verreden. In de wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier kwam Westra in actie voor zijn nieuwe ploeg Cycling Team Fryslân. De start van deze vijfdaagse wedstrijd was in Peize. Westra kwam na ruim tachtig kilometer in het peloton over de eindstreep.

Westra nam eind vorig jaar abrupt afscheid van het professioneel wielrennen, na een voor hem mentaal zware periode die hem depressief maakte. De inwoner van Tijnje voelt zich inmiddels veel beter en fietst nu voornamelijk weer omdat hij er weer zin in heeft. Naast het wielrennen doet Westra ook aan triatlon en hardlopen.

''Weer genieten van het leven''

''Het was echt mooi, het was genieten'', zei een blije Lieuwe Westra. ''Er wordt bij de amateurs echt doorgereden. Ik heb een hele slechte periode gehad, maar nu gaat het weer goed. Ik ben blij dat ik nu weer met plezier op de fiets zit. Ik ben weer op de goede weg. Ik heb mijn slechte periode nu achter mij gelaten. Ik wil weer genieten van het leven.''