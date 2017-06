Friezen zijn tevreden over het scheiden van afval

Friezen zijn positief over het verplichte gescheiden inzamelen van huisafval. Het indelen van groen-, papier- en restafval over de verschillende containers is geen enkel bezwaar als daarmee het milieu kan worden geholpen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS waaraan ruim 850 Friezen hebben meegewerkt.

Het scheiden en ophalen van het afval krijgt een dikke voldoende, namelijk een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer. Toch geeft nog 14 procent van de mensen die de enquête ingevuld hebben de afvalinzameling in hun gemeente een onvoldoende. In de gemeente Heerenveen werd het vaakst een onvoldoende gegeven. Het gemiddelde rapportcijfer is daar een 6,1. Inwoners in Franekeradeel zijn het meest tevreden, met gemiddeld een 7,9.

Plastic

De belangrijkste reden dat mensen ontevreden zijn over het afvalbeleid in hun gemeente, is dat er niet genoeg aan afvalscheiding wordt gedaan. Voornamelijk plastic afval zou apart moeten worden ingezameld. Ook wil een aantal mensen een speciale papiercontainer.

Vaker legen

Daarnaast blijkt uit de enquête dat bij een kwart van de mensen de container soms, of vaak, zo vol zit dat er niets meer bij past. Deze mensen willen dan ook graag dat de containers vaker worden geleegd.