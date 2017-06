Eerste training voor spelers en staf van SC Heerenveen

Sportclub Heerenveen heeft zondagmiddag de eerste training in voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen afgewerkt. Ongeveer vierhonderd toeschouwers waren aanwezig op het sportpark in Langzwaag om de spelers van Heerenveen aan het werk te zien. In totaal stonden 21 spelers van de club op het veld, onder wie de nieuwe aanwinsten Warner Hahn en Daniel Høegh. Ook Michel Vonk, de nieuwe assistent-trainer, was aanwezig.

De internationals, zoals Sam larsson en Morten Thorsby, hebben nog ruim anderhalve week vakantie, zij sluiten daarna weer aan bij de selectie. Ook Maarten de Fockert en Branco van den Boomen waren er niet. De Fockert maakt waarschijnlijk de overstap naar FC Eindhoven en Van den Boomen zal de club ook verlaten.

Aanstaande woensdag speelt SC Heerenveen de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tegenstander is de regioselectie van Gaasterland-Sloten.