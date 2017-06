Nyck de Vries uit Sneek is zondag teleurstellend uitgevallen in de sprintrace van de Formule 2 in Bakoe, Azerbeidzjan. De Vries had een geweldige start. Hij mocht als zevende beginnen, maar rukte snel op naar de tweede plaats. Na tien ronden viel hij echter uit door technische problemen. Norman Nato won de race.

Zaterdag werd de Fries nog knap tweede in de hoofdrace in Bakoe.