"Stel een vorm van politieke dienstplicht in"

Er zou een vorm van politieke dienstplicht moeten komen. Dat is een morele plicht van burgers om mee te denken over politieke onderwerpen. Politici zouden dan een beroep kunnen doen op burgers om zelf met ideeën te komen voor zaken die in de gemeente spelen. Dat zegt burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen zondag in Buro de Vries.

Daarmee wil hij de afstand tussen burger en politiek verkleinen. Volgens hem zijn er steeds meer mensen ontevreden over de politiek, maar willen ze vaak niet meedoen. In welke vorm de politieke dienstplicht gegoten zou moeten worden, daar moet nog onderzoek naar worden gedaan volgens Gerbrandy. Hij zou graag in zijn eigen gemeente willen experimenteren met burgerfora die bindende adviezen geven aan de gemeenteraad.