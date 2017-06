Bij een grote snelheidscontrole in Súdwest-Fryslân zijn flink wat hardrijders tegen de lamp gelopen. Op de Alde Skatting bij Heeg werden 54 bekeuringen uitgedeeld. De hardste snelheid die werd gemeten was 127 kilometer per uur, terwijl daar maar 80 is toegestaan.

Op de Rigedyk bij Oudega werden acht mensen op de bon geslingerd. De hardste ging 134 kilometer per uur. Ook hier is 80 toegestaan.