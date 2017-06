De gemeente De Fryske Marren is de afgelopen dagen bezig geweest met het ruimen van nesten van de eikenprocessierups in Haskerhorne. De nesten zaten in de omgeving van de school en zijn daarom met spoed weggehaald. Ook op andere plekken in de gemeente is de eikenprocessierups aangetroffen, met de bestrijding daarvan wordt maandag begonnen.

Het aanraken van de haartjes van de eikenprocessierups kan zorgen voor irritatie van de huid.