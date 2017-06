Roze Zaterdag komt in 2019 niet naar Leeuwarden. De jaarlijkse manifestatie voor homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders wordt dat jaar in Venlo georganiseerd. De gemeente Leeuwarden had zich in april van dit jaar beschikbaar gesteld voor de organisatie, maar de keuze is uiteindelijk niet op de Friese hoofdstad gevallen.

Volgens wethouder Sjoerd Feitsma overweegt de gemeente zich in 2020 opnieuw kandidaat voor Roze Zaterdag.