Het partuur van Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma is zateragmiddag Nederlands kampioen geworden. In een kraker van een finale in Wjelsryp waren de drie dames met 5-5 en 6-6 te sterk voor het partuur van Huizum met Marije van der Meer, Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra. De derde prijzen waren voor Grou en Wjelsryp.