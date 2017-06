Hurdrinners Venhuizen en Leene winne Mar-athon Snits

Hardlopers Jan Venhuizen en Nesrine Leene hebben zaterdagavond de Mar-athon in Sneek gewonnen. Voor Venhuizen was het een herhaling de vorige editie, twee jaar geleden, toen hij de marathon ook op zijn naam schreef. De winnaar bij de dames, Nesrine Leene, werd bij de vorige editie derde in Sneek. Ze had bij de race van dit jaar meer dan tien minuten voorsprong op haar achtervolgers.

Het parkoers van 42 kilometer ging om de Snitser Mar en eindigde in de binnenstad. Vrijdag werd ook al de Starteiland Run Hardlopen gehouden. De Mar-athon werd afgesloten met een festival op het Martiniplein.