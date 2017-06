De Friese voetbaltrainer Pieter Huistra heeft een nieuwe baan gevonden: hij gaat aan de slag als assistent-coach bij Pachtakor Tasjkent. Die club voetbalt in de Oezbeekse competitie en staat daar op dit moment op een zevende plek. Huistra wordt de assistent van een oud-speler van Ajax en AZ, Shota Arveladze.

Pieter Huistra was eerder al trainer bij FC Groningen en De Graafschap. Ook had hij buitenlandse avonturen in Indonesië, Japan en Slowakije.