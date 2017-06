Wielrenster Anouska Koster uit De Westereen heeft zaterdagmiddag in het Gelderse Montferland een zilveren medaille gepakt op het Nederlands kampioenschap op de weg. Chantal Blaak was sneller dan de Friezinne, die vorig jaar nationaal kampioen werd. Met nog twee kilometer te gaan moest Koster de latere Nederlands kampioene laten gaan. Het brons in Montferland was voor Floortje Mackaij.

De wedstrijd om het kampioenschap werd gereden over een parcours van 132 kilometer.