Wielrenner Stef Krul uit Tjalleberd heeft zaterdagmiddag een zilveren medaille behaald op het NK bij de beloften in Montferland. Krul moest alleen Fabio Jakobsen voor zich dulden, die werd in een spannende slotfase Nederlands kampioen. Op de derde plaats eindigde Hartthijs de Vries uit Kollum.

De wedstrijd ging over een parcours van 165 kilometer. Zondag is de laatste dag van het NK, dan komen de elite professionals in actie.