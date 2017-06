Veteraan Manja Blok: ''Het blijft je hele leven bij je''

Het is een eer om veteraan te zijn. Het blijft je hele leven bij je. Dat zei Manja Blok uit Lemmer zaterdag bij de officiële opening van nationale veteranendag in de Ridderzaal in Den Haag. Blok was de eerste vrouw die piloot werd in een F-16, en is tot dusver de enige die operationeel met zo'n toestel heeft gevlogen.

Bombardement

Met een collega uit Leeuwarden was Blok verantwoordelijk voor de eerste gevechtshandeling van de Luchtmacht sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1995 bombardeerde ze het leger van Mladic, in Srebrenica, toen de Nederlandse commando's onder vuur lagen. "Ik dacht: het is uniek om op deze manier onze jongens op de grond te helpen. Dit is waar ik voor ben opgeleid, hiervoor hangen we al tweeëneenhalf jaar in de lucht."

Blok is niet meer actief bij de luchtmacht. Ze vliegt nu voor Transavia. Ze is een van de ruim 115.000 veteranen die zich hebben ingezet bij diverse vredesmissies. De veteranendag moet meer gemeenschappelijke erkenning en waardering opleveren.