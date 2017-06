Kinderen uit De Westereen hebben samen met Veilig Verkeer Nederland een snelheidscontrole gehouden. Met een lasergun zagen ze hoe hard er gereden werd. In het dorp geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar er waren mensen bij die wel twee keer zo hard reden. Een automobilist reed met 70 kilometer per uur door de straat.

De hardrijders werden door de kinderen aan de kant gezet. Ze kregen geen boete. De meeste reacties waren positief.