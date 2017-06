Werk van Jopie Huisman te zien op Duits eiland

Vanaf zaterdag zijn schilderijen, tekeningen en litho's van de Workumer kunstenaar Jopie Huisman te zien op het Noordfriese waddeneiland Föhr, in Duitsland. Er zitten ook vier kunstwerken bij die in het bezit zijn van het Jopie Huisman Museum. Dat is bijzonder, want die werken komen bijna nooit buiten Workum. Jopie wilde dat niet, omdat bij een eerdere tentoonstelling, in Brabant, drie van zijn schilderijen zijn gestolen.

Eenvoudig

Een groot aantal schilderijen dat te zien is, komt uit de privécollectie van de oprichter van het museum op Föhr. Die houdt van de aandacht die Jopie heeft voor het eenvoudige. Hij vindt het belangrijk dat er aandacht is voor kunst over gewone zaken.

De tentoonstelling is tot en met 7 januari 2018 te zien.