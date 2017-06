Bouw nieuw Landbouwmuseum is begonnen

De bouw van het nieuwe Landbouwmuseum bij Leeuwarden is begonnen. Met maar bijna acht maanden tussen de start van de bouw en de oplevering, is het allemaal wel krap. Toch heeft directeur Henk Dijkstra er alle vertrouwen in dat het werk op tijd klaar is.

Vrijdag werd officieel de eerste steen gelegd van de verbouwing van de monumentale W.C. De Grootpleats tot museum. En er moet nog flink wat gebeuren. Zo moet de hele binnenkant gesloopt worden en moet het een moderne strakke museumindeling krijgen. Daarna moet er ook nog worden verhuisd.

Ook al duurt het nog een paar maanden, bij directeur Henk Dijkstra begint het al aardig te kriebelen.