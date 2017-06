Nyck de Vries tweede bij Formule 2 hoofdrace in Bakoe

Autocoureur Nyck de Vries uit Sneek is zaterdagochtend tweede geworden in de hoofdrace van de Formule 2 in Bakoe, Azerbeidzjan. De Vries startte vanaf de tweede rij en werkte zich door een goede race naar voren toe. De race werd echter voortijdig afgebroken na een crash. De Vries was daar niet bij betrokken en lag op dat moment op de tweede plaats en kreeg die plek ook toebedeeld. Charles Leclerc won de wedstrijd. Zondag wordt de sprintrace gereden.

De Vries won eind mei zijn eerste Formule 2 sprintrace in Monaco.