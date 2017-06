Bilker over college met Van Maaren: "Het was rampzalig"

De stad Leeuwarden was te groot om te besturen voor oud-burgemeester Loekie van Maaren. Dat zegt Bearn Bilker in het interviewprogramma Fiel de Nacht van Omrop Fryslân. In 2001 moest Van Maaren opstappen, omdat de wethouders het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Bilker was een van die wethouders. Nu is hij burgemeester van Kollumerland.

"Rampzalig"

"Het was rampzalig", zegt Bilker over de tijd met Van Maaren. "Ramp-za-lig". Het inhoudelijk, diep over zaken discussiëren had ze niet in de vingers, zegt hij. Bilker zegt ook dat Van Maaren coaching kreeg. Daar was hij erg sceptisch over. "Dan zag ik haar zitten op maandagochtend en dan dacht ik. 'O, wat kost dit veel geld!'"

Openbaar maken

Eerder heeft Van Maaren zelf gezegd dat de ruzie in het college te maken had met een belastingrapport dat de wethouders geheim wilden houden. Van Maaren wilde dat rapport openbaar maken. Bearn Bilker zegt dat hij zich niet kan herinneren hoe dat ook alweer is gegaan.