Vrienden verdachte steekpartij: Hulpverlening schoot tekort

Zorginstellingen zijn tekortgeschoten bij de behandeling van de psychische problemen van de verdachte van de dodelijke steekpartij in Leeuwarden van afgelopen donderdag. Dat schrijven vrienden van de verdachte in een verklaring op Facebook. Volgens hen heeft de 31-jarige verdachte zichzelf de afgelopen jaren tweemaal vrijwillig laten opnemen in een zorginstelling, maar weigerde hij medicijnen te nemen. Had hij die medicijnen wel genomen, dan had hij mogelijk geen waanideeën meer gehad en had hij zijn ouders niet neergestoken. De zorginstanties hadden dit beter in de gaten moeten houden, vinden de vrienden.

In de verklaring staat ook dat er de afgelopen dagen in de media verhalen opduiken die niet waar zijn. De vrienden willen met de verklaring hun eigen visie op het familiedrama geven, om zo recht te doen aan de slachtoffers en aan de verdachte zelf.

Bij de steekpartij kwam de moeder van de verdachte om het leven. De vader raakte zwaargewond.