Burgemeester Veenstra: "Veteranen verdienen ons respect"

Zaterdag is de nationale Veteranendag met een herdenking in Den Haag, maar vrijdag was er ook al een in Fryslân. Op uitnodiging van de Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân kwamen veteranen naar Joure voor een herdenking bij De Jouster Toen.

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren was een van de sprekers en onderstreepte nog eens het belang van zulke herdenkingen. "Niet alleen veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook Indië-veteranen en jonge militairen die net terug zijn uit Mali, ze verdienen allemaal ons respect. Door dat ook regionaal te doen, worden er veel mensen bij betrokken."

Volgens Sytze Holtrop van de organiserende stichting, is het respect voor veteranen de afgelopen jaren flink toegenomen. "Als je ziet hoe de Indië-veteranen bijvoorbeeld terugkwamen en hoe daar nu over wordt gepraat, dat is een groot verschil."