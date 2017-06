Klassieke muziek centraal op Leeuwarder City Proms

Klassieke muziek staat dit weekend centraal in de binnenstad van Leeuwarden met het CityProms Festival. Het begon vrijdagavond met een concert van het Noord-Nederlands Orkest met zangeres Shirma Rouse. De zangeres is bekend van het tv-programma The Voice of Holland.

Het festival heeft het Wilhelminaplein dit jaar als hoofdlocatie. Andere jaren was dit het Oldehoofsterkerkhof. De organisatie is blij met de verandering, omdat het Wilhelminaplein meer in het centrum van de binnenstad ligt. De opening van City Proms werd gedaan door burgemeester Crone, die ook een stukje dirigeerde.