Militairen oefenen grote ramp in Thialf

In het ijshockeystadion van Thialf was vrijdag een grote militaire oefening. In het scenario van de oefening zorgde een zelfmoordterrorist voor tientallen gewonden. De 43 Geneeskkundige Compagnie uit Havelte moest de slachtoffers zo snel mogelijk helpen.

Het doel van de training was dat de militairen moeten laten zien dat ze vlug kunnen handelen bij een grote calamiteit. Volgens commandant Reanne Eimers is dat goed geslaagd. "De eenheid heeft laten zien dat ze in staat zijn om op grote incidenten met veel slachtoffers slagvaardig te werk te gaan."