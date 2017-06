Michel Vonk wordt assistent van Jurgen Streppel

Michel Vonk wordt de nieuwe assistent-trainer van Jurgen Streppel bij SC Heerenveen. Vonk voetbalde eerder bij AZ en Mancheser City. Hij zette vrijdag zijn handtekening onder een éénjarig contract. Als trainer heeft hij ervaring opgedaan bij SC Telstar en Sparta.

''We zijn blij dat we Michel per direct kunnen toevoegen aan onze technische staf en dat de staf bij de eerste training weer compleet is'', zo laat technisch directeur Gerry Hamstra weten op de website van de voetbalclub. ''Met Michel halen we iemand met veel ervaring, zowel als speler en trainer, in huis. We zochten naar een assistent-trainer die zich zowel zelfstandig en als assistent-trainer heeft bewezen. Daarnaast heeft hij in het verleden ruime ervaring opgebouwd in de opleidingen van AZ en PSV. Dit profiel past uitstekend bij onze club.''