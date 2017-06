Vrienden wilden steekpartijverdachte laten opnemen bij GGZ

De vrienden van de 31-jarige Leeuwarder die donderdag zijn 59-jarige moeder met messteken om het leven bracht en zijn vader ernstig verwondde, bevestigen dat hij al langere tijd ernstige psychische problemen had. Zij waren bezig met een verzoek om de man te laten opnemen bij de GGZ.

Burgemeester Ferd Crone had volgens hem 'onvoldoende informatie' om de man te laten opsluiten. Een burgemeester kan zo'n maatregel alleen nemen op grond van een psychiatrisch rapport en een dergelijk rapport was er niet. Crone is namens de VNG betrokken bij de nieuwe wet 'GGZ verplicht' die het gemakkelijker moet maken om mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, te laten opnemen.

Bij de dood van de moedere is vrijdag op verschillende plaatsen in Leeuwarden stilgestaan, zoals op de school van de jongste dochter, het Stedelijk Gymnasium. Het slechte nieuws maakt ook daar diepe indruk. Klasgenoten werden daarom apart opgevangen.

In de straat waar het familiedrama plaatsvond, was de technische recherche vrijdag nog de hele dag bezig met sporenonderzoek. Ook de psychische toestand van de verdachte wordt in het onderzoek meegenomen.