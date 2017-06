Tresoar krijgt bijzondere collectie Havank-boeken

Historisch centrum Tresoar heeft een bijzondere collectie boeken van de Leeuwarder detective-schrijver Havank gekregen, het pseudoniem van Hans van der Kallen. Het gaat om de verzameling van Peter de Dreu uit Zeeland. In 1961 raakte hij in de ban van de boeken van Havank. De hoofdpersoon 'De Schaduw' begeleidde De Dreu altijd bij zijn treinreizen tussen Zeeland en zijn stageplek in Overijssel. De verzamelaar werd vooral geraakt door het taalgebruik in de boeken.

De Dreu schenkt ze aan Tresoar omdat hij Leeuwarden de beste plek vindt. "Ik ben al oud en wil niet dat de boeken ergens achter blijven als ik er niet meer ben. Hier horen ze thuis." De komende tijd wordt de collectie omschreven. Daarna wordt het beschikbaar gemaakt voor het publiek.

Havankdag

Zaterdag is het Havankdag in Leeuwarden, een jaarlijks evenement van Stichting Mateor. De stichting heeft een unieke pet gekocht die uit de winkel van de vader van Havank kwam. De schrijver woonde ook in dit pand aan het begin van de 20e eeuw. De historische pet zal op deze dag weer even terugkomen in de winkel aan de Wirdumerdijk, waar nu opticien Cocon zit.