Moeten mannen bij zomerse temperaturen in de korte broek naar het werk kunnen? Die vraag dook deze week geregeld op. Onder meer bij Franse buschauffeurs: daar trokken mannelijke chauffeurs uit protest een rokje aan omdat die voor de vrouwelijke collega's wel zijn toegestaan.

Op de Leeuwarder vrijdagsmarkt werd duidelijk dat er heel verschillend over wordt gedacht. "Het ziet er soms zo ontzettend lullig uit, mannen in korte broeken." Anderen vonden juist dat je daar niet te ingewikkeld over moet doen. "Als de vrouwen een rokje mogen dragen, moeten de mannen in de korte broek kunnen."

Voor veel mensen speelt wel mee om wat voor werk het gaat. Een krantenbezorger en marktkoopman mogen eerder in de korte broek als de dokter en schoolmeester, zo was over het algemeen de gedachte. "Maar als je dan een korte broek aandoet, dan wel graag een nette. Want als het warm wordt, vliegt bij veel mannen de goede smaak de deur uit!"