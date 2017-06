Zwembad Garyp heropend na jaren van opknapbeurten

Met hulp van 400 donateurs, een bijdrage van de gemeente en door een faillissement van een ander zwembad kan It Baijersplak in Garyp weer 20 jaar vooruit. Het zwembad is vrijdag feestelijk heropend, na jaren van opknapbeurten. It Baijersplak heeft onder andere een nieuwe zuiveringsinstallatie gekregen. Die konden ze opkopen van de gemeente Zuidhorn toen het zwembad daar failliet ging.

It Baijersplak werd in 1976 gebouwd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Met geld van de provincie, de gemeente Tytsjerksteradiel en diverse bedrijven kan het zwembad nu weer verder. Ook de gemeenschap in Garyp kwam in actie: mar liefst 150 vrijwilligers en 400 donateurs steunen de attractie aan de rand van het dorp. Het vernieuwde Baijersplak moet zo'n 3000 tot 5000 bezoekers per jaar trekken.