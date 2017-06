Campagne voor focus op de weg van start in Sneek

In Sneek is vrijdagmiddag het startsein gegeven voor een campagne die er voor moet zorgen dat alle verkeersdeelnemers het hoofd bij de weg houden. De komende maanden kunnen mensen in heel Fryslân ervaren hoe lastig het is om twee dingen tegelijk te doen, bijvoorbeeld autorijden en met de telefoon bezig zijn. Het campagneteam van 'Focus op de weg' staat deze zomer op markten en pleinen om daar op te wijzen.

Gedeputeerde Poepjes gaf het startsein en kreeg het ook voor de kiezen: ze moest een balletje vangen en tegelijk een rekensom oplossen. En dat viel niet mee. De campagne is opgezet door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân en Veilig Verkeer Nederland.