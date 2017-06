Uitgezette Sami terug bij gezin, met verblijfsvergunning

De 23-jarige Afghaan Sami is terug in Leeuwarden. Hij heeft 7,5 maand na zijn uitzetting toch een verblijfsvergunning gekregen. Via Afghanistan, waar hij na het uitzetten was, is hij naar de Nederlandse ambassade in India gegaan. Van daaruit heeft hij inburgeringscursussen gedaan en vanuit Leeuwarden is alles in gang gezet om hem terug te krijgen naar Fryslân. Dat is uiteindelijk geslaagd.

Uitzetting

Op 2 november 2016 was het een dramatische dag voor Sami en zijn vriendin Iris Walda. De twee hebben al 7 jaar een relatie. Ze wonen samen in Leeuwarden en hebben een dochtertje van 2 jaar. Dat was voor de IND op dat moment niet genoeg reden om hem een verblijfsvergunning te geven. Hij moest vertrekken. Veel mensen, ook de gemeente Leeuwarden en burgemeester Ferd Crone zijn actief geweest tegen de uitzetting maar dat hielp niet. Op de dag van de uitzetting ging Iris met vrienden en actievoerders naar Schiphol om daar nog een laatste glimp van hem op te pikken, maar ook dat lukte niet meer.

Geschiedenis

Sami was 14 jaar toen hij naar Nederland kwam als alleenstaande vluchteling. Hij zat in het azc in Drachten en daar leerde hij Iris kennen. De twee kregen verkering en verhuisden naar Leeuwarden. Sami had na 9 jaar in Nederland nog steeds geen verblijfsvergunning. Toen de twee een kindje kregen, werd de nood hoger. De IND wilde echter geen vergunning geven, vanwege het lage inkomen van Iris. Ze heeft een ongeluk gehad en kan daarom niet veel werk aan. De ouders van Iris wilden wel garant staan, maar dat was voor de IND op dat moment niet voldoende. Vluchtelingenwerk en ook de kerk en de gemeente Leeuwarden zetten zich in om Sami hier te houden. De maanden na de uitzetting hebben de instanties ook alles in het werk gesteld om de zaak tot een goed einde te brengen.

Onzekerheid

Sami en Iris hebben een heel onzekere tijd gehad. Iris geloofde eigenlijk niet meer dat het zou lukken om herenigd te worden met de vader van haar kind. De organisatie Vluchtelingenwerk heeft het stel steeds begeleid in het proces om Sami weer terug te krijgen. Het was een hele papierwinkel waar Iris zelf niet goed mee uit de voeten kon. Ze vond het een zware tijd en miste haar vriend ontzettend. De steun van anderen hielp haar wel door de tijd, maar de onzekerheid was soms te groot. Dan voelde ze zich behoorlijk alleen.

India

Intussen zat Sami in India en kreeg daar de mogelijkheid om inburgeringscursussen te doen. Hij reisde zo nu en dan ook naar Afghanistan, maar daar was het volgens hem gevaarlijk. Er wordt nog veel gevochten en gebombardeerd.

Steun van anderen

Door de hulp van Vluchtelingenwerk en financiële steun van de kerk lukte het uiteindelijk toch een verblijfsvergunning te regelen. Vorige week is Sami teruggevlogen naar Nederland en nu is hij weer bij zijn vriendin en kind. Donderdag kreeg hij definitief zijn ID-kaart en vergunning. Het jonge gezin hoopt nu weer aan een toekomst te bouwen. Sami wil graag aan het werk en met zijn gezin een goed leven hebben.

Beleid

Volgens Vluchtelingenwerk gebeurt het weinig dat iemand na uitzetting toch weer legaal terugkomt. Zo af en toe wordt op deze wijze gehandeld. Het heeft te maken met het "strenge" toelatingsbeleid van Nederland. Afghanistan wordt niet meer gezien als gevaarlijk. De Nederlandse regering stelt dat als de Nederlandse partner en de asielzoeker samen willen zijn, ze ook in het land van herkomst bijelkaar kunnen zijn.

Sami en Iris kiezen ervoor om niet voor camera's of microfoon te reageren. Toch willen ze iedereen graag laten weten dat ze heel blij zijn dat het uiteindelijk goed is afgelopen voor hen, en iedereen die hen heeft gesteund heel hartelijk dank zeggen.