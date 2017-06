Scheepswerf De Hoop in Workum, de eilander huisjes op Schiermonnikoog en de zeedijk langs de Friese Waddenzeekust gaan op dit moment aan de leiding in de verkiezing van It Moaiste fan Fryslân. De afgelopen maanden zijn er door het Friese publiek ruim 13.000 stemmen uitgebracht op de lijst van 100 topstukken op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.

Er kan nog tot 1 juli gestemd worden door het publiek. Daarna strijden tien finalisten om de titel It Moaiste fan Fryslân.